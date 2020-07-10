Мир ждет потепление на 1,5 градуса - ООН

Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) ООН прогнозирует, что в ближайшие пять лет глобальные температуры повысятся более, чем на 1,5 градусов. ВМО оценивает в 20% вероятность того, что этот порог будет преодолен до 2024 года. Об этом сообщает Reuters.



Оценка учитывает естественную изменчивость природных явлений, а также влияние выбросов углерода в результате деятельности человека. Вместе с тем, в данной модели не учитывается снижение выбросов CO2, вызванное пандемией коронавируса.



"ВМО неоднократно подчеркивала, что замедление промышленного и экономического развития во время пандемии коронавируса не является заменой для устойчивых и скоординированных действий в области климата", - заявил профессор Петтери Таалас, генеральный секретарь организации.



Он заявил, что неспособность мирового сообщества справиться с изменением климата может угрожать благосостоянию людей, экосистемам и экономике на протяжении веков.

