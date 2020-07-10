Обнаруженный мертвым мэр Сеула оставил предсмертную записку

Обнаруженный мертвым мэр Сеула оставил предсмертную записку

Мэр Сеула Пак Вон Сун, который был накануне был обнаружен мертвым, оставил предсмертную записку, сообщает агентство Associated Press.

"Я извиняюсь перед всеми людьми. Я благодарю каждого, кто был со мной в моей жизни", - написал Пак Вон Сун.

Записка была обнаружена в доме бывшего мэра южнокорейской столицы. В ней также содержится просьба кремировать его останки и развеять его прах над могилами его родителей.

Накануне тело Пак Вон Суна обнаружили в горах Бугаксан севернее Сеула. До этого поступали данные о том, что он пропал без вести - его телефон был отключен.

Пак Вон Сун занимал пост мэра столицы Южной Кореи с 2011 году. Он являлся активистом-правозащитником, учредителем ряда общественных и гражданских организаций. Его рассматривали одним из претендентов на пост президента страны от правящей Демократической партии на выборах 2022 года.