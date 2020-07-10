Обнаруженный мертвым мэр Сеула оставил предсмертную записку

Мэр Сеула Пак Вон Сун, который был накануне был обнаружен мертвым, оставил предсмертную записку, сообщает агентство Associated Press.



"Я извиняюсь перед всеми людьми. Я благодарю каждого, кто был со мной в моей жизни", - написал Пак Вон Сун.



Записка была обнаружена в доме бывшего мэра южнокорейской столицы. В ней также содержится просьба кремировать его останки и развеять его прах над могилами его родителей.



Накануне тело Пак Вон Суна обнаружили в горах Бугаксан севернее Сеула. До этого поступали данные о том, что он пропал без вести - его телефон был отключен.



Пак Вон Сун занимал пост мэра столицы Южной Кореи с 2011 году. Он являлся активистом-правозащитником, учредителем ряда общественных и гражданских организаций. Его рассматривали одним из претендентов на пост президента страны от правящей Демократической партии на выборах 2022 года.

