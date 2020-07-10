Степанов: на грани исчезновения более 300 больниц

На грани существования из-за дефицита финансирования оказались 332 больницы, заявил в пятницу, 10 июля, министр здравоохранения Максим Степанов.



В связи с этим он требует от Нацслужбы здоровья ускорить процесс заключения договоров с медучреждениями.



"Уже проведено несколько совещаний для того, чтобы как можно скорее наши больницы получили эти средства, чтобы прекратились любые увольнения наших медицинских работников", - сказал Степанов.



По его словам, на данный момент 332 больницы имеют дефицит финансирования более 50%.



"Это и районные больницы, и психиатрические больницы, это больницы, которые лечат туберкулез. Это инфекционные больницы, порядка 15 инфекционных больниц, которые нуждаются дофинансирования. Это детские больницы. То есть это такая палитра всех без исключения видов больниц", - добавил Степанов.

