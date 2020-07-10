В Киеве водителя фуры оштрафовали на 6,5 тысяч евро за перегруз

В Киеве на пункте взвешивания на Столичном шоссе водителю фуры выписали рекордный штраф в 6500 евро за перегруз. Об этом сообщил 9 июля Департамент транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации на своей странице в Facebook.



"Зафиксирован рекордный штраф 6500 евро в пункте взвешивания на Столичном шоссе. Общий вес нарушителя составил 61,84 тонны, что на 21,84 тонны больше разрешенного. Маршрут грузовика должен был пролегать из Киевской области в Полтавскую область", – говорится в сообщении.



В департаменте напомнили, что комплексы габаритно-весового контроля работают в круглосуточном режиме на всех въездах в столицу: на 36-ом км трассы Киев – Чоп, на 7-ом км. трассы Киев – Одесса, с. Пролески по ул. Броварской, на пересечении улиц Кольцевой и Барского и на Столичном шоссе.

