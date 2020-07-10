На «Интере» – премьера драмы «После свадьбы»

В воскресенье, 12 июля, в 20:30 «Интер» покажет премьеру американской драмы «После свадьбы». Это фильм о хитросплетении судеб двух совершенно разных женщин, жизнь которых кардинально меняется после знакомства друг с другом. В главных ролях – Мишель Уильямс и оскароносная Джулианна Мур.

Изабель работает директором приюта для беспризорников в Индии и посвящает всю себя заботе о детях-сиротах. Когда благотворительная организация оказывается на грани банкротства, неожиданно появляется меценат – владелица многомиллионной корпорации Тереза, готовая пожертвовать огромную сумму денег. Но, чтобы сделка состоялась, Изабель необходимо лететь в Нью-Йорк. Знакомство заканчивается тем, что Тереза приглашает новую приятельницу на свадьбу своей дочери. Несмотря на то, что жизнь героинь кардинально отличается, их многое объединяет. На торжестве Изабель знакомится с мужем Терезы, который оказывается… ее бывшим супругом. Герои не догадываются, что кто-то уже начал игру их судьбами, в которой правда окажется опаснее лжи…

«После свадьбы» – это ремейк одноименного фильма 2006 года датского режиссера Сюзанны Бир, номинированного на премию «Оскар» как лучшая картина на иностранном языке. Американский продюсер Джоэл Б. Майклс был настолько впечатлен датской драмой, что решил во что бы то ни стало снять свою версию ленты. Он выиграл борьбу за права на адаптацию фильма у более крупных продюсерских компаний. И почти десять лет искал режиссера, который смог бы воплотить эту историю на экране. В итоге выбор пал на Барта Фрейндлиха. Правда, американская версия «После свадьбы» во многом отличается от оригинальной. В датском фильме главные герои – двое мужчин, но Майклс и Фрейндлих решили, что история будет намного интереснее, если в центре сюжета окажутся женщины.

На роль богатой и влиятельной Терезы пригласили Джулианну Мур – обладательницу премии «Оскар» за главную женскую роль в картине «Все еще Эллис» и жену режиссера Барта Фрейндлиха. Актриса признается, что мечтала сыграть в фильме, как только впервые посмотрела датскую драму «После свадьбы»: «Мы вместе в Бартом смотрели картину Сюзанны Бир, я очень внимательно следила за героями Мадсона Миккельсена и Рольфа Лассгорда. Особенно меня потряс персонаж последнего – такой необычный и загадочный. Когда фильм закончился, я даже воскликнула: «Вау! Вот такую роль я хотела бы сыграть!» Но я даже представить не могла, что мое желание сбудется! Уже потом, когда Барт начал работать над американской адаптацией, возникла идея поменять роли на женские».

Джулианна Мур была вовлечена в процесс создания фильма не только как исполнительница главной роли. Она советовала мужу, как правильно выстраивать взаимоотношения персонажей. А еще помогала привлечь в картину других известных актеров. В том числе и Мишель Уильямс, сыгравшую директора приюта Изабель. « Джулианна прислала мне сценарий, я прочитала его за пару часов и тут же ответила, что я в деле, – вспоминает Мишель. – Потом мои агенты еще долго укоряли меня: мол, никогда нельзя говорить «да» сразу, не торгуясь. Но меня очень заинтересовала эта история! Мне всегда любопытно делать то, что я не пробовала раньше и к чему даже не знаю, как подступиться. Мне захотелось перевоплотиться в Изабель». Чтобы лучше понять свою героиню, Уильямс некоторое время перед съемками работала волонтером в детдоме, а еще много читала. « Готовясь к роли, я прочитала много книг и статей о беспризорниках и о женщинах, отдавших своих детей на усыновление, – рассказывает актриса. – Больше всего меня поразило, что это решение всю жизнь навязчиво преследовало каждую из них: они продолжали отмечать дни рождения тех, от кого отказались, постоянно думали о том, где же сейчас их дети и все ли у них хорошо».

Локации фильма подчеркивают контраст между роскошной жизнью Терезы и нищетой, с которой каждый день сталкивается Изабель в Индии. Основная часть съемок драмы «После свадьбы» проходила в дорогих отелях, офисах и ресторанах на Манхеттене в Нью-Йорке. А роль дома Терезы сыграл шикарный особняк известного ландшафтного дизайнера Сюзи Белл. Дом заинтересовал киношников тем, что он находится на побережье и его окружает роскошный сад. Ведь ключевая сцена – свадьба дочери Терезы – по сюжету должна была проходить именно в саду. Вторая часть съемочного процесса проходила в индийском городе Калькутта, где группа столкнулась с множеством трудностей. Они попали в Индию в сезон муссонов: приходилось работать или под проливным дождем, или при невыносимой жаре. Но в итоге погодные передряги пошли на пользу картине, подчеркнув сложные условия, в которых вынуждена существовать Изабель и ее приют.