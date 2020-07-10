УЗ готова полностью возобновить пассажирское сообщение в августе

"Укрзализныця" готова полностью возобновить пассажирское железнодорожное сообщение уже в августе. Для этого необходимо улучшение эпидемической ситуации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба "Укразилзныци". По словам исполняющего обязанности главы правления УЗ Ивана Юрика, сейчас уже восстановлено движение трети поездов дальнего следования и электричек.



"Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний коронавирусом пойдет на спад, и мы сможем полноценно восстановить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе", - сказал Юрик.



Также он отметил, что в ближайшее время на Киевском железнодорожном вокзале будут инфракрасные системы скрининга температуры. Позже такие системы могут быть установлены и на вокзале во Львове.

