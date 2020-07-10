В Киеве COVID-19 заболело уже более 460 детей - Кличко

В Киеве за весь период пандемии на COVID-19 заболело уже 464 ребенка, самому младшему было несколько дней на момент обнаружения болезни. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент УНН.



"Отмечу, что в столице (COVID-19 - ред.) болеет много детей. В общем, за весь период заболели 464 ребенка, 183 из них - только за последние четыре недели. В больницах сегодня находится 21 маленький пациент. Болеют в Киеве и младенцы, и подростки. Саому младшему из инфицированных жителей столицы на момент обнаружения болезни было всего несколько дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет. Основная причина этого - халатность родителей", - сказал Виталий Кличко.



Он призвал быть внимательными к своему здоровью и здоровью своих детей. В частности, не вести и не отпускать их в крупные компании и в места, где можно заразиться.

