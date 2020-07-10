Купаться не рекомендуют на всех пляжах Киева

На всех столичных пляжах установлены желтые флаги, следовательно, купаться не рекомендуется.



Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



"Главное управление Госпродпотребслужбы в г.Киеве сообщило о результатах санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха жителей на водных объектах столицы, где обнаружены отклонения от требований. В частности, превышен индекс лактопозитивнои кишечной палочки", - говорится в сообщении.



Как отметили в коммунальном предприятии «Плесо», эту ситуацию вызвали сильные дожди, которые были в последние дни. Во время таких осадков в водоемах всего мира наблюдаются подобные показатели воды. Для возвращения показателей к нормативным необходимо 3-4 дня. Тогда ограничение будет снято.



Директор по развитию зон рекреации КП «Плесо» Константин Пигуля отметил, что это не загрязнение. По его словам, таким можно считать лишь попадание в воду патогенных веществ (нефти, химикатов и т.д.).



Отмечается, что в течение 3-х дней специалисты КП «Плесо» проведут дополнительные анализы воды. Уже заказано повторное хлорирование водопроводной системы пляжей.



В КГГА напомнили, что желтый флаг означает «не рекомендуем купаться», зеленый - «купание разрешено», красный - «купаться запрещено».



