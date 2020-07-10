Нафтогаз будет "поставщиком последней надежды" для населения

ООО Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины получила статус "поставщика последней надежды" при газоснабжении населения. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщило министерство энергетики.



За соответствующее решение проголосовали пять членов конкурсной комиссии из семи. Ценовое предложение дочерней компании из группы Нафтогаз Украины составило 2 711,86 грн/1000 м3 с НДС и с наценкой 0%.



Заявки на конкурс подали три компании, одна из них не была допущена к конкурсу после рассмотрения документов.



"Поставщик последней надежды" в соответствии с новой моделью рынка газа обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика.



При этом цена поставки рассчитывается из среднеарифметической котировки на торгах хаба NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.

