На линии соприкосновения количество военной техники увеличилось в пять раз - ОБСЕ

Глава миссии СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил пятикратное увеличение военной техники на линии соприкосновения, отметив о ее дислокации в жилых районах.



Об этом заявил глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает пресс-служба миссии.



"Миссия констатировала пятикратное увеличение количества военной техники, размещенной у линии соприкосновения, в частности в жилых районах и вблизи них. Периоды высокой напряженности сопровождались вспышками насилия, приводило к увеличению количества жертв среди гражданского населения. В течение отчетного периода СММ подтвердила информацию о 26 жертв среди гражданского населения, среди которых 21 - по причине обстрелов ", - заявил Чевик.



Миссия также зафиксировала более 1300 нарушений режима прекращения огня с применением вооружения, быть отведено согласно минского соглашениями, в период из 4-апреля по 20 июня.



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Глава миссии отметил, что за тот же период подтверждено повреждения в результате боевых действий 40 общественных и частных объектов, например жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, школ, церквей, домов. Он призвал стороны отвести вооружения и ликвидировать позиции, размещенные в жилых районах и вблизи них с обеих сторон линии соприкосновения.



"Положение гражданского населения дополнительно осложняется тем, что контрольные пункты въезда-выезда закрыты из-за мер, принимаемых в связи с пандемией Covid-19. Как следствие, люди не имеют возможности забрать собственные пенсии или лишены медицинского лечения", - констатировал Чевик.



Глава миссии также отметил, что свобода передвижения мониторинговой миссии ОБСЕ в ОРДЛО за последние несколько месяцев ограничивали все больше, в результате чего наблюдатели не могли попасть в эти районы.



"Я осуждаю серьезные инциденты, которые и дальше происходят с сотрудниками и техническими средствами Миссии", - подчеркнул глава СММ ОБСЕ в Украине.



Чевик также сообщил, что в июне было уничтожено три комплекса камер наблюдения СММ, а беспилотные летательные аппараты миссии "ежедневно попадают под обстрелы из стрелкового оружия и подвержены влиянию радиопомех".

