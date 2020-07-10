Нарушители габаритно-весового контроля заплатили уже около 13,5 млн грн штрафов - Криклий

Недобросовестные перевозчики заплатили в казну государства около 13,5 млн грн штрафов, а из-за нарушения карантина в общественных заведениях уже составлено 194 протокола. Об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили во время традиционного селекторного совещания министр инфраструктуры Владислав Криклий и представитель Нацполиции, сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.



"Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что недобросовестные перевозчики, перегруз у которых был обнаружен на комплексах габаритно-весового контроля, уже заплатили почти 13,5 млн грн штрафа", - говорится в сообщении.



Также отмечается, что в Нацполиции сообщили, что уже составлено 194 протоколов из-за нарушения карантина в общественных заведениях.

