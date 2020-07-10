В Италии не исключают продление режима ЧС из-за коронавируса

Премьер Италии Джузеппе Конте предупредил, что в стране могут продлить режим ЧС из-за пандемии коронавируса COVID-19, истекающий 31 июля, сообщают европейские СМИ.



Выступая в Венеции, Конте отметил, что "возможное продление будет просто означать, что мы располагаем возможностью продолжать предпринимать меры" для борьбы с распространением инфекции.



В конце января в Италии на полгода ввели режим ЧС после того, как у двух туристов из Китая выявили положительный результат на коронавирус.



В Италии за время пандемии зарегистрировано 242 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 34 тыс. человек скончалось.

