ВОЗ направила группу экспертов в Китай

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправилась в Китай для определения происхождения коронавируса COVID-19. Об этом сказала на брифинге в Женеве представитель ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает Reuters в пятницу, 10 июля.



"Они вылетели, находятся сейчас в полете. Группа будет определять объем работ", – сказала она, сообщив, что в состав группы входят эпидемиологи и зоологи.



Харрис отметила, что цель экспертов будет заключаться в том, чтобы продвинуться в понимании того, как коронавирус передался от животных к человеку. При этом ВОЗ не будет участвовать в работе этой независимой группы.

