Украинцам стали на 25% чаще отказывать во въезде в Шенгенскую зону

Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Шенгенскую зону. В частности, в период между 2018 и 2019 годами число отказов выросло на 25% - с 53 185 до 66 390.



Об этом идет речь в третьем отчете Еврокомиссии по оценке выполнения требований, необходимых для либерализации визового режима со странами Восточного партнерства и Западных Балкан.



В документе также указывается, что на 11% (с 37 410 до 41 705) увеличилось количество украинских граждан, признанных незаконно проживающими в Шенгенской зоне.



Количество заявлений о предоставлении убежища, поданных украинскими гражданами в Шенгенской зоне, уменьшилось на 5%, при этом в 2019 году было подано 9505 заявлений, тогда как в 2018 году было подано 10 035 заявлений.



Уровень признания заявлений на убежище снизился до 10,2% в 2019 году (по сравнению с 17,3% в 2018 году).



В первом квартале 2020 года были зарегистрировано 1570 заявлений о предоставлении убежища, что на 41% меньше, чем за тот же период 2019 года.



Что касается сотрудничества по вопросам реадмиссии, то наблюдается снижение показателя возврата, отмечается в отчете. Коэффициент возврата снизился до 73% в 2019 году (по сравнению с 85% в 2018 году), при этом фактически вернулись 27200 украинских граждан.



"Однако, поскольку государства-члены ЕС сообщают о хорошем сотрудничестве по вопросам реадмиссии своих граждан, а также граждан третьих стран, это снижение коэффициентов возврата не должно объясняться недостаточной эффективностью или изменениями в сотрудничестве. Текущий финансируемый ЕС проект предоставит электронную систему управления делами о реадмиссии, которая призвана повысить эффективность оперативного сотрудничества ", - говорится в отчете.



В Еврокомиссии объяснили, что статистические данные в отчете отражают данные Евростата 2019 с акцентом на колебания между 2018-2019 годами.

