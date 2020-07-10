Депутат ОПЗЖ и многолетний «смотрящий» по Киеву Вадим Столар возглавил теневой штаб Пальчевского

Многолетний «смотрящий» за Киевом Вадим Столар будет финансировать кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского. Также Столар будет выделять Оппозиционной платформе за жизнь по 10 млн. долл. ежемесячно на поддержку партии, которую основал Пальчевский и назвал «Победа Пальчевского».

«Я буду собирать людей, которые что-то могут. Это люди, которые уже что-то имеют», — заявил Андрей Пальчевский. При этом фамилий финансовых доноров своей партии Пальчевский не назвал.

СМИ сообщают, что финансировать избирательную кампанию Пальчевского и его партию «Победа Пальчевского» будет народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Столар.

«А вот что касается Пальчевского, то здесь можно предположить, что он выбрал для себя более близких по идеологии союзников — людей, связанных с ОПЗЖ. Конкретно называют депутата от этой политсилы, еще недавно одного из серых кардиналов столичной власти Вадима Столара», — сказано в расследовании издания Dsnews.

Вадим Столар является многолетним «смотрящим» за городом Киевом при президенте Порошенко. Столар – владелец компании «Укржилбуд», в течении 2015-2019 гг. возглавлял «теневой» центр принятия решений городской власти Киева. Но с уходом президента Порошенко влияние Столара сократилось. Сейчас Столар объединил усилия с Андреем Ваврышем, бывшим чиновником КМДА периода президентства беглого Виктора Януковича. Ваврыш является собственником компании Saga Development. Также в группу Столара входят партнеры Ваврыша – экс-глава офиса президента Андрей Богдан и министр культуры Александр Ткаченко.