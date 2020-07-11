Просьба Киева о пересмотре минских соглашений является выходом из них - Кремль

Заявление замглавы украинской делегации в ТКГ Алексея Резникова о необходимости пересмотреть минские соглашения фактически означает выход Киева из переговоров по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом в пятницу, 10 июля, рассказал замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, который занимается в Кремле украинским направлением, передает "Интерфакс-Украина".



"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений, а следовательно, и из минского и нормандского формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Это еще и значит, что президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись полугодовой давности под итоговым коммюнике Парижского саммита 9 декабря 2019 года", - заявил Козак.



Напомним, ранее Резников заявил, что Западу стоит поддержать пересмотр Минских соглашений, поскольку они не отражают нынешних реалий и потребностей по урегулированию конфликта на Донбассе.



Ранее мы писали, что по словам главы МИД России Сергея Лаврова, Киев в контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе дезавуировал все договоренности, достигнутые советниками лидеров "нормандской четверки" на недавней встрече в Берлине.



