Зачем Министрство экономики меняет руководство Гоструда?

За последние полугода в Государственной службе Украины по вопросам труда сменилось два начальника, - пишет «Комсомольская правда в Украине». Под занавес премьерства Алексея Гончарука 3 марта 2020 года Кабмин утвердил председателем Государственной службы по труду Игоря Дегнеру. Но уже 17 июня 2020 г Дегнера был уволен с должности главы. Его убрали не далеко, а поставили снова типа замом. Временно исполняющим главы стал бывший зам Дегнеры – Виталий Сажиенко. При этом Сажиенко является креатурой бывшего главы Гоструда Романа Чернеги, руководившего этой организацией с 2015 по 2019 г.

Зачем вся эта министерская чехарда? – задается вопросом «Комсомолка». Дело в том, что . Среди главных задач Гоструда- детенизация занятости и защита работников. Нарушение правил безопасности труда – это штрафы и блокирование работы. Гоструда способна влиять на многие производственные процессы, останавливать стройки и заводы, отключать коммунальное хозяйство и пр. Нужно только уметь этим пользоваться и монетизировать возможности. Поэтому тот, кто контролирует Гоструд, при даже небольшой коррупционной смекалке, может извлечь немалую прибыль. Да и перед выборами такая вещь как Гоструда тоже пригодится для усмирения недовольных. В прессу уже просочились истории о том, что некоторые руководители территориальных подразделений Гоструда назначаются вне конкурса, с нарушениями и судами. Так, что министр экономики Петрашкопросто оптимизирует оперативное управление структурой. Такая корова ему нужна самому.