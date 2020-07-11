Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник

Под премиальным брендом Wey, который принадлежит Great Wall, будут выпускать рамный внедорожник с «квадратным» дизайном, как у Jeep Wrangler и Ineos Grenadier. По данным китайских СМИ, новинка построен на платформе Haval H9 и носит внутризаводское обозначение P01.



Дизайн Wey P01 выдержан в классическом для рамных внедорожников ключе. А «квадратный» кузов и круглая оптика роднят модель с другими представителями сегмента: Jeep Wrangler/ Gladiator, Ineos Grenadier и ещё не вышедшим Ford Bronco шестого поколения. Судя по первым изображениям, отличительными чертами P01 станут расширенные арки и запаска на двери багажника. Кроме того, ожидается, что уже «в базе» внедорожник будет богато оснащен.



От Haval H9 новичку достанется лонжеронная рама с передней независимой подвеской и неразрезным мостом сзади, плюс полный привод с электронноуправляемой многодисковой муфтой в приводе передних колес и понижающей передачей. Ещё у «Хавейла» есть механическая блокировка заднего дифференциала и семь ездовых режимов, но перекочуют они на Wey или нет, пока не понятно.



В гамму двигателей P01 войдёт двухлитровый турбомотор, сопряженный с восьмиступенчатым «автоматом». Такой агрегат развивает 245 лошадиных сил и 385 Нм крутящего момента, но местные журналисты считают, что возможны и другие варианты отдачи.

