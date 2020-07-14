Massive Attack выпустили аудиовизуальный мини-альбом

Британская трип-хоп-группа Massive Attack выпустила аудиовизуальный мини-альбом Eutopia, в который вошли три трека. Вдохновением для музыкантов стала книга английского философа Томаса Мора «Утопия», написанная в начале XVI века.



В записи EP приняли участие три общественных деятеля: автор Парижских климатических соглашений ООН Кристиан Фигерес, разработавший принцип безусловного базового дохода Гай Стэндинг и профессор Габриель Цукман, выступающий за введение «налога на богатство» в США.



«Локдаун раскрыл лучшие аспекты и худшие недостатки человечества. Этот период неопределенности и тревоги заставил нас задуматься над очевидной необходимостью изменить разрушительные системы, в которых мы живем. Работая с тремя экспертами, мы создали звуковой и визуальный диалог по этим глобальным, структурным вопросам, принимающим форму проблем климата, взимания налогов и безусловного базового дохода», — заявили Massive Attack.



Кроме того, над мини-альбомом работали музыканты из Young Fathers и Algiers, а также американский писатель и музыкант Сол Уильямс.













