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- Игги Поп выпустил клип спустя 43 года после релиза
Игги Поп выпустил клип спустя 43 года после релиза
Игги Поп выпустил клип на песню The Passenger спустя 43 года после премьеры трека.
Видео смонтировано из архивных фото музыканта и черно-белых кадров ночной дороги. За помощь в создании Игги Поп поблагодарил Симона Тейлора, Эстер Фридман и Пола МакАлпина.
The Passenger впервые появилась как би-сайд на пластинке с синглом Success 1977 года. Затем в том же году песня вошла во второй сольный альбом музыканта Lust for Life.
За свою карьеру Игги Поп выпустил 18 сольных альбомов. последний из них Free вышел в сентябре прошлого года.
Источник: Esquire
09:30