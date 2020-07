Игги Поп выпустил клип спустя 43 года после релиза

Игги Поп выпустил клип на песню The Passenger спустя 43 года после премьеры трека.



Видео смонтировано из архивных фото музыканта и черно-белых кадров ночной дороги. За помощь в создании Игги Поп поблагодарил Симона Тейлора, Эстер Фридман и Пола МакАлпина.



The Passenger впервые появилась как би-сайд на пластинке с синглом Success 1977 года. Затем в том же году песня вошла во второй сольный альбом музыканта Lust for Life.



За свою карьеру Игги Поп выпустил 18 сольных альбомов. последний из них Free вышел в сентябре прошлого года.