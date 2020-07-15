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Медицинский университет считает, что депрессию вызывает вирус
По словам японских ученых, передает РИА "Новости", депрессию можно диагностировать по анализу крови, который покажет наличие вируса герпеса 6-го типа. Этот вирус живет в организме человека всю жизнь, а при стрессе или усталости его концентрация начинает расти. "Через нос вирус пытается проникнуть в мозг, чтобы заразить его. Между мозгом и задней частью полости носа есть обонятельная луковица. Вирус заражает ее. После этого вирус опять переходит в латентное состояние", - говорится в отчете исследователей.
Вирус герпеса генерирует белок SITH-1, который направляет в клетки кальций. Избыток кальция убивает клетки, в том числе, клетки обонятельной луковицы, которая напрямую связана с эмоциями. На фоне смерти клеток обонятельной луковицы организм начинает хуже справляться со стрессом, острее реагирует на различные возбудители и в итоге развивается депрессия.
Наличие SITH-1 повышает риск депрессии в 12 раз. У 80% людей с подтвержденной депрессией был найден этот белок. Однако исследования показали: для направления кальция в клетки SITH-1 нужна помощь - еще один белок CAML. SITH-1 и CAML образуют соединение, на которое тело реагирует, выделяя антитела. Именно эти антитела ученые предлагают использовать в качестве маркера депрессии.