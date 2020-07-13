Прохладно и дождливо будет в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 14 июля, погоду большей части территории Украины будет определять прохладная, на Левобережье влажная воздушная масса, сообщает в понедельник Укргидрометцентр. Во вторник в восточных, большинстве северных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях умеренный, днем в Черниговской и Сумской областях местами значительный кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 9-14 °, днем 17-22 °, в южных и восточных областях ночью 15-20 °, днем 23-28°.



В Киеве - без осадков, температура ночью 12-14°, днем 18-20°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 июля самая высокая температура днем была 33,2 в 1951г., самая низкая ночью 8,0 в 1911г.



15 июля в восточных, большинстве северных и центральных областей кратковременные дожди (ночью на северо-востоке значительные), грозы, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный (в западных областях с переходом на южный), 5-12 м/с.



Температура ночью 9-14°, днем 21-26°, на северо-востоке 17-22°; на юге ночью 12-17°, днем 24-29°.



В Киеве 15 июля ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.



13 июля в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-26°; в Днепре в пределах Киева 24°.

