Маск опередил Баффета в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Основатель Tesla Илон Маск опередил Уоррена Баффета в списке богатейших людей по версии Bloomberg, поднявшись на седьмое место.



Состояние Маска выросло более чем на $6 млрд в пятницу, 10 июля, после того как акции Tesla подорожали на 10,8%. Бизнесмену принадлежит 20,8% акций компании, то есть его доля составляет около $60 млрд. Также Маск владеет долей в корпорации SpaceX.



Таким образом, состояние Маска оценивается в $70,5 млрд, Баффета - в $69,2 млрд. Состояние последнего на прошлой неделе сократилось, после того как он передал на благотворительность акции Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) примерно на $3 млрд.



Сейчас самым богатым человеком в мире является глава Amazon Джефф Безос ($189 млрд). Следом идут основатель Microsoft Билл Гейтс ($116 млрд) и глава Facebook Марк Цукерберг ($93 млрд).



На четвертой строчке глава корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($92,6 млрд), за которым идет бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер ($76,8 млрд).



На шестом месте сооснователь Google Ларри Пейдж ($72,2 млрд).

