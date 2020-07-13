Трамп предлагал продать разрушенный ураганом остров Пуэрто-Рико

Президент США Дональд Трамп озвучивал вариант продажи разрушенного ураганом "Мария" острова Пуэрто-Рико. При этом идея продажи Пуэрто-Рико никогда серьезно не рассматривалась.



Об этом сообщил бывший и. о. министра нацбезопасности США Элейн Дьюк, передает CNN.



"Можем ли мы отдать на аутсорсинг электроэнергию? Можем ли мы продать остров?" - спрашивал президент.



В 2017-м мощный ураган "Мария" забрал почти 3 тыс. жизней в Пуэрто-Рико и почти полностью обесточил остров.

