Кабмин отозвал проект постановления о назначении Уруского вице-премьером

Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады проект постановления №3827 о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.



В разделе "Даты и состояние прохождения" проекта постановления на сайте парламента указано, что он "снят с рассмотрения", а ниже говорится: "13.07.2020 Проект отозван".



Субъектом права законодательной инициативы: выступал Кабинет министров Украины.



Как сообщалось, проект постановления о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности был зарегистрирован в Раде 10 июля (проект постановления №3827).

