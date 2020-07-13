Столтенберг выступил за создание "глобального" НАТО

Североатлантический альянс в свете усиления роли Китая в мире должен стать более глобальным и активнее сотрудничать с такими партнерами как Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубликованном в понедельник, 13 июля.



"Что касается позиции НАТО по отношению к Китаю, то нужно различать военное присутствие и политические инициативы. Я выступаю за новый, разумный всемирно-политический подход – более глобальную НАТО", – сказал Столтенберг.



Он уточнил, что это не означает, что корабли НАТО должны теперь направляться к Южно-Китайскому морю.



"Глобальный баланс сил смещается, и мы должны сохранить наше технологическое преимущество", – отметил Столтенберг, указав на то, что сейчас Китай находится на пути к тому, чтобы стать лидером, в частности в области искусственного интеллекта.



Генсек НАТО также подверг критике действия Пекина в Гонконге, а именно принятие закона об обеспечении национальной безопасности в этом специальном административном районе КНР.



"Китай тем самым демонстрирует то, что не разделяет наши представления о ценностях", – считает он. По его мнению, новый закон "подрывает идею "одна страна – две системы".



В то же время Столтенберг подчеркнул, что "Китай для НАТО не является новым противником".

