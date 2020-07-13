В Киеве на выходных закрыли еще три ночных клуба

В Киеве в эти выходные закрыли три ночных клуба. Представители Госпродпотребслужбы и муниципальной охраны, совместно с полицией, на прошлой неделе проверили более 1 тыс. ресторанов, кафе, магазинов и рынков. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.



"Продолжают работать группы контроля за соблюдением учреждениями столицы регламентов работы. Только за прошлую неделю представители Госпродпотребслужбы и муниципальной охраны, совместно с полицией, проверили более 1 тыс. ресторанов, кафе, магазинов и рынков. Составили 446 протоколов о нарушениях. Также в эти выходные в столице закрыли еще три развлекательных заведения, а на прошлой неделе, как я уже говорил, в Киеве закрыли 4 ночных клуба", - сказал Виталий Кличко.

