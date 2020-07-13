Кинг снова продал права на экранизацию за доллар

Известный американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию своих новелл всего за один доллар. Об этом сообщает Deadline.



Писатель продал сразу три новеллы из сборника под названием If it bleeds, который вышел в апреле 2020 года.



Новелла Телефон мистера Харригана ляжет в основу проекта платформы Netflix. Эго продюсером станет Райан Мерфи, работавший над Американской историей ужасов и Хором, а режиссером - Джон Ли Хэнкок. По сюжету новеллы, мальчик дружит со своим покойным соседом.



Бен Стиллер получил права на экранизацию рассказа Крыса и срежиссирует проект. Также он сыграет в нем главную роль писателя, заключившего страшную сделку с крысой. Новеллу Жизнь Чака о юноше с опухолью мозга экранизирует Даррен Аронофски.



HBO планирует купить права на экранизацию еще одного произведения - Пусть истекает кровью о ясновидящей, которая пытается расследовать взрыв в школе.

