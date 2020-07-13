Суд освободил из-под домашнего ареста подозреваемую по делу об убийстве Шеремета

Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство защиты подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета медсестры Яны Дагурь и снял с нее электронный браслет, сообщает "5 канал".



«Суд изменил меру пресечения… Сняли территориальные ограничения и сегодня с нее снимут электронный браслет»,- сообщает телеканал.



Ранее в отношении Дугарь действовала мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Защита ходатайствовала перед судом об изменении меры пресечения.

