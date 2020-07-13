Отмену ограничений зарплат чиновникам отозвали

С повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады отозвали два законопроекта, которыми планировали отменить ограничения на зарплаты чиновникам. Решение об отзыве объявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. Также отозван законопроект о назначении местных выборов в этом году.



Также депутаты провалили голосование двух вопросов.



В частности, депутаты не поддержала в первом чтении проект закона №3659 о внесении изменений в госбюджет-2020, которым предлагали расширить направления предоставления госгарантий, что позволило бы продолжить работу по привлечению Укргидроэнерго иностранных инвестиций для реализации инвестпроектив. Его поддержали только 213 нардепа.



В апреле Зеленский заявил, что изменения в госбюджет предусматривают сокращение зарплат всех государственных служащих. Независимо от ранга и должности, уже с 1 апреля их зарплата не будет превышать 47 тысяч гривен. По словам президента, это должно касаться судей, народных депутатов, прокуроров, работников НБУ, ЦИК и многих других чиновников.

