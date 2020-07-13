НБУ уговаривает банки снижать ставки по депозитам

Нацбанк ожидает массового запуска ипотеки в четвертом квартале 2020 года, рассказала в интервью Интерфакс-Украина и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова.



"В четвертом квартале можно будет массово запускать ипотеку. Для наиболее качественных заемщиков 10% годовых получится экономическим путем, а не административным. Ипотека подтянет дополнительные смежные отрасли, которые тоже нуждаются в дополнительной подкредитовке", - говорит Рожкова.



Также, по ее словам, центробанк работает с банками над другими методами расширения кредитования.



"В корпоративном секторе банки не очень охотно снижают ставку по кредитам, они пытаются сохранить свою маржу, хотя время высокой маржи уже в прошлом. Поэтому мы сейчас с ними работаем и уговариваем снижать ставки по депозитам. Уже есть банки - с иностранным капиталом и наши большие государственные, которые их снизили", - рассказала временная глава НБУ.



Кроме того, регулятор просит банки подготовить новые программы кредитования для бизнеса с учетом коронакризиса.



"Ставка должна быть ниже, а кредит - длиннее и условия мягче, чтобы помочь бизнесу восстановиться. Задача банка - не просто выдать кредит, а выдать так, чтобы бизнес эти деньги пустил в работу, остался здоровым и долг со временем, как положено, вернул", - пояснила она.

