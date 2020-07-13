Рада увеличила расходы на проведение выборов на почти 1,3 млрд грн

Рада увеличила расходы на проведение выборов на почти 1,3 млрд грн

Верховная Рада выделила дополнительно на проведение выборов 1млрд 263млн 954,1 тыс. грн за счет расходов Фонда борьбы с Covid-19.

За соответствующий законопроект № 3712 о внесении изменений в приложения №3 и 6 в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о финансировании выборов за основу и в целом проголосовало 332 и 330 народных депутатов соответственно.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", согласно принятым изменениям, на руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов выделяется 10млн 841,5 тыс. грн, на проведение выборов народных депутатов 994,8 тыс. грн, субвенция из госбюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов составляет 1млрд 252млн 117,8 тыс. грн.