МИД ответило на требование РФ по закону о Донбассе

Украина не рассматривает внесение изменений в Конституцию, чтобы закрепить правовой статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Сегодня в понедельник, 13 июля.



"Когда Россию не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта, то это проблема России. Мы – независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужным. Мы уважаем свои международные обязательства и всегда коррелируем наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения "хотелок" других стран", - сказал Кулеба.



Министр подчеркнул, что Украина уже несколько лет реализует реформу децентрализации, и в рамках реформы принимается законодательство, вносятся изменения в Конституцию, и именно в рамках этого процесса можно рассматривать полномочия оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.



"Что касается упоминаний так называемых ОРДЛО в Конституции, то для нас это неприемлемо и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами", - добавил Кулеба.



Глава МИД отметил, что рассчитывает на то, что Россия займет конструктивную позицию по Минским договоренностям и начнет с первого и важнейшего правила Минских соглашений - полное и всеобъемлющее прекращение огня.



"Любые попытки извратить Минские договоренности, интерпретировать их таким образом, чтобы реинтеграция состоялась на российских условиях, обречены на провал", - подытожил Кулеба.

