На всех пляжах Киева купаться пока что не рекомендуется – мэр

На всех столичных пляжах купаться пока что не рекомендуется, поскольку в воде обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки, заявил мэр Киева Виталий Кличко.



"На прошлой неделе на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги. Это значит, что купаться на них не рекомендуется. Но загорать и отдыхать на пляжах можно. Почему сложилась такая ситуация? Из-за сильных дождей, которые прошли в Киеве на прошлой неделе. В результате взятых проб в воде обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки", - расскзаал мэр во время онлайн пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопросы от СМИ.



Кличко пояснил, что обычно после сильных осадков во всех водоемах подобные показатели повышаются, и для их возвращения к нормативными необходимо 3-4 дня.



"Новые пробы воды специалисты Госпотребслужбы будут брать сегодня. И в четверг-пятницу мы будем готовы сообщить, на каких пляжах купаться снова безопасно, а где - пока следует воздержаться от водных процедур", - сказал Кличко.

