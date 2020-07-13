Люди с низкой зарплатой имеют больший риск заразиться COVID-19

В зоне риска инфицирования коронавирусом находятся три четверти работающего населения США. Об этом сказано в исследовании Американской ассоциации общественного здравоохранения, опубликованном в понедельник, 13 июля.



В США 108 млн человек работают в тех сферах, где переход на дистанционную работу невозможен. Только 36,5 млн человек (25% рабочей силы в США) имеют возможность работать из дому. Это, в основном, представители высокооплачиваемых профессий в области финансов, бизнес- и госадминистрации, IT-сектора. Эта группа работающих подвержена наименьшем риску быть зараженной COVID-19. Средняя годовая зарплата этой группы самая высокая в стране - $63 000 в год.



При этом исследование показывает, что чем ниже у работающего заработная плата, тем выше у него шансы заразиться COVID-19.



При анализе рынка труда они выделили 4 группы работающих, в зависимости от их возможности, в том числе технической, перейти на удаленную работу. Так, 27,4 млн человек (18,9% от всех занятых) физически не могут перейти на дистанционку, т.к. их работа не предполагает использование компьютеров. Это продавцы, парикмахеры, охранники, курьеры. Средняя годовая зарплата этой категории самая низкая в США - $32 000.



Кроме того, еще 29 млн человек (20% от всех занятых) со средней зарплатой $40 000 работают в тех сферах, где использование компьютеров не принципиально. Это строители, ремонтники, фермеры, рабочие заводских цехов.



Наконец, к третьей группе причислены профессии, которые предполагают контакт с людьми и частичное использование компьютеров. Это врачи, полиция, водители общественного транспорта, преподаватели и т.д. Во время пандемии это наиболее востребованные профессии и риск заражения работающих в этих отраслях остается очень высокий, говорится в исследовании. К этой категории принадлежат 52,7 млн человек (36,4% от всех занятых). Их средняя зарплата $57 000 в год.

