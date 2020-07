Google инвестирует $10 млрд в цифровизацию экономики Индии

Американская Google, входящая в холдинг Alphabet Inc. (SPB: GOOG), планирует инвестировать $10 млрд в цифровизацию экономики Индии, сообщается в блоге компании.



Глава Google и Alphabet Сундар Пичаи объявил в понедельник в ходе онлайн-конференции о создании фонда Google по цифровизации Индии. Компания намерена в течение пяти-семи лет инвестировать средства путем участия в капитале индийских компаний, заключения партнерств, а также финансирования инфраструктурных проектов.



"Это отражает нашу уверенность в будущем Индии и ее цифровой экономики", - сказал он.



Инвестиции, в частности, будут направлены на использование новых технологий в предоставлении услуг образования и здравоохранения, а также на поддержку выхода бизнеса в онлайн.



Google, которая ведет деятельность в Индии с 2004 года, является не единственной крупной американской компанией, которая заинтересована инвестировать в экономику страны, пишет The Wall Street Journal. Ранее об аналогичных планах объявили Amazon.com Inc., Facebook Inc. и Walmart Inc.