Жена Джона Траволты умерла от рака

В США умерла 57-летняя жена Джона Траволты - Келли Престон - от рака груди. Об этом сообщил ее муж, актер Джон Траволта на своей странице в Instagram, передает УНН.



"С очень тяжелым сердцем сообщаю, что моя прекрасная жена Келли проиграла двухлетнюю битву с раком молочной железы", - написал Траволта.



Справка УНН: Келли Престон известна по таким фильмам, как "Джерри Магваер", "Кодекс Готти", "Нечего терять", "Близнецы". Супруги поженились в 1991 году, в браке родилось трое детей - Элла, Бенджамин и Джетт, который умер в 16 лет.



Напомним, в городе Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике в возрасте 59 лет умерла дочь бывшего Президента ЮАР, общественного деятеля Нельсона Манделы - Зиндзисва.

