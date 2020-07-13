В Британии получили новое лекарство от коронавируса

Британские ученые разработали пассивную иммунизацию человеческого организма от коронавируса антителами, полученными из крови ламы. Об этом говорится в публикации журнала Nature Structural&Molecular Biology.



Данный метод лечения может использоваться до завершения разработки вакцины от коронавируса, отмечают исследователи из Оксфордского университета.



Результаты лабораторных исследований показали, что обнаруженные в крови ламы антитела нейтрализуют живой вирус SARS-CoV-2, причем H11-H4 делает это особенно активно.



Авторы исследований предполагают, что найденные ими антитела могут применяться отдельно или в сочетании с другими антителами для пассивной иммунизации пациентов с тяжелой формой COVID-19.



Их производство их можно организовать довольно быстро. Однако несмотря на то, что антитела представителей семейства верблюжьих сочетаются со своими человеческими аналогами - человеческий организм генерирует против них небольшой иммунный ответ.



Поэтому прежде чем передавать антитела ламы человеку, их необходимо адаптировать.

