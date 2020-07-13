ЕС призывает Ереван и Баку к переговорам при посредничестве ОБСЕ

Европейский Союз призвал Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня и возобновить переговоры при посредничестве ОБСЕ в связи с недавними сообщениями о новых вооруженных столкновениях на границе.



Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, обнародованном в понедельник на сайте Европейской службы внешних действий.



«12-13 июля как Армения, так и Азербайджан сообщили о серьезных инцидентах на двусторонней границе, которые сопровождались использованием тяжелого оружия. К сожалению, это привело к потере человеческих жизней. ЕС призывает обе стороны остановить вооруженную конфронтацию, воздержаться от действий и риторики, которые могут спровоцировать напряжение, принять неотложные меры для предотвращения дальнейшей эскалации », - говорится в заявлении ЕС.



Евросоюз отметил, что стороны для урегулирования конфронтации должны воспользоваться каналами прямой связи, которые установлены в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и через личного представителя председателя ОБСЕ. Серьезные нарушения режима прекращения огня, говорится в заявлении, подчеркнули срочную необходимость возобновить мониторинг ОБСЕ на месте инцидентов как только обстоятельства позволят это сделать.



«ЕС призывает стороны уважать режим прекращения огня, направить энергию и ресурсы на борьбу с пандемией коронавируса, возобновить содержательные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и подготовить население к миру», - отмечается в заявлении Евросоюза.

