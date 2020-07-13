Интернет-магазины, гипермаркеты и другие площадки: где удобнее всего покупать технику в 2020 году?

Правда ли, что в 2020 году комфортнее всего покупать бытовые приборы и смарт-гаджеты в интернет-магазинах техники? Есть ли будущее у торговых площадок, работающих в режиме офлайн? Ответы на эти, а также многие другие вопросы доступны немного ниже.



Преимущества шоппинга в режиме онлайн

Что может быть лучше, чем поход по магазинам без тяжелой тележки или корзины, огромных залов и высоких полок, до которых сложно дотянуться? И это только малая часть преимуществ совершения покупок в онлайн-магазинах.

Чем же еще привлекателен виртуальный шопинг для современных покупателей?

Экономия времени. Чтобы заказать необходимый девайс, не нужно даже покидать пределы собственного жилища. Более того, пока заказ комплектуется и доставляется, можно заниматься собственными делами, ни о чем не беспокоясь.

Безопасность. Вопрос безопасности в 2020 году актуален как никогда. В онлайн-магазинах не нужно контактировать с другими покупателями, а также продавцами и остальным персоналом.

Концентрация качественного бытового (и не только) оборудования в одном месте. Например, интернет-магазин техники tv-mir.com.ua предлагает вниманию потенциальных покупателей широкий выбор оснащения для кухни, зоны отдыха, рабочего места.

Офлайн-магазины и шоурумы

Несмотря на стремительное развитие цифровых площадок не теряют актуальности и офлайн-магазины. Их покупатели техники любят за возможность:

Задать вопрос консультанту «здесь и сейчас». Сотрудники магазинов розничной торговли готовы в любой момент оперативно предоставить актуальную информацию относительно той или иной продукции.

Протестировать покупку. Перед оплатой товар можно проверить на предмет наличия неисправностей, а также ознакомиться с его визуальными характеристиками и оценить внешний вид.

Мгновенное получение товара. Покупателю в розничном офлайн-магазине не нужно дожидаться доставки приобретенного устройства. Его можно забрать сразу же после оплаты.

Гипермаркеты

Шопинг в крупных гипермаркетах некоторые современные покупатели предпочитают из-за возможности приобретения товаров из разных категорий в одном месте.

Аналитики пророчат интернет-магазинам большое будущее. Также они утверждают, что в ближайшее время успешно функционировать продолжат и офлайн-площадки. Пока в прогнозах специалистов нет полного перехода покупателей в онлайн-пространство.