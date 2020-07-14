В Украине в ближайшие сутки будет прохладно, ожидаются кратковременные дожди

В ближайшие сутки в Украине ожидается прохладная, влажная погода, сообщает Укргидромедцентр. В среду, 15 июля, в северо-восточных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, ночью местами значительные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с, на Левобережье 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°, днем 19-24°. В Черниговской и Сумской областях 15-20°, в южной части 23-28°, в Карпатах и горах Крыма – ночью 4-9°, нем 14-19°.



В Киеве в среду без осадков, температура ночью 12-14°, днем 20-22°.



Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем в Киеве 15 июля была зафиксирована в 1883 году и составил 33,7° выше нуля, самая низкая ночью = 9,5° в 1905 году.



В четверг, 16 июля, в Украине без осадков, только в западных областях местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменный, 3-8 м/с.



Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, на юге местами 28-30° выше нуля.



В Киеве в четверг осадков не ожидается, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем около 25° тепла.



14 июля в 9 часов температура воды в Черном море составляла 20-23°, в Азовском море – 25-26°, в Днепре в пределах Киева - 21°.

