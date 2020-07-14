В Харькове за ночь выпали полторы месячные нормы осадков

В Харькове ночью выпали полторы месячные нормы осадков.



Об этом корреспонденту Укринформа рассказала заведующая сектором Харьковского гидрометцентра Евгения Ляшенко.



"В Харькове ночью в течение 12 часов выпало 87 мм дождя, при том, что месячная норма 61 мм. Этот рекорд имеет значение стихийного бедствия", - отметила Ляшенко.



По ее словам, на территории области больше всего пострадал район, где ночью выпало 104 мм осадков.



"Но днем погода улучшится. Циклон ушел с региона на север. Только в некоторых районах Харьковщины, а также в Сумской и Черниговской областях ожидаются дожди, но грозовой фронт будет безопаснее", - пояснила Ляшенко.



Что касается температуры, то, по ее словам, днем в Харькове и области будет до 21 градуса тепла.



"В среду, 15 июля, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями, утром возможен небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура воздуха ночью - 10-15 градусов тепла, днем - 19-22", - отметила она.

