Карантин обвалил экономику Сингапура

Валовой внутренний продукт Сингапура во втором квартале 2020 года упал на 41,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник, 14 июля, предварительные данные национальной статистики.



Объем промышленного производства уменьшился на 23,1%, строительства - на 95,6%, спад в сфере услуг составил 37,7%.



Полученные результаты оказались рекордным падением. При этом в сравнении со вторым кварталом 2019 года сокращение экономики Сингапура составило 12,6%, что также стало рекордом, отражая негативные последствия эпидемии коронавируса.



Экономика Сингапура таким образом впервые с 2009 года вошла в техническую рецессию, которая фиксируется при сокращении ВВП в поквартальном выражении два квартала подряд. ВВП в первом квартале сократился на 0,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

