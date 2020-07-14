Топ-менеджменту Нафтогаза вдвое сократили выплаты

За 2019 год топ-менеджерам Нафтогаза выплатили зарплат и премий на 342 миллионов гривен, свидетельствует годовой отчет компании. "В течение 2019 года управленческий персонал состоял из 5 членов правления и 11 директоров (в 2018 году: 6 членов правления и 9 директоров). Компенсация управленческому персоналу, входящая в состав прочих операционных расходов, включала заработную плату и дополнительные текущие премии и составила 343 млн грн (в 2018 году - 717 млн грн)", - говорится в документе.



Так, члены правления получили 117,6 млн грн. В частности, глава правления Андрей Коболев получил 21,2 млн грн (включая 4,6 млн грн налогов и сборов). Отмечается, что почти все средства он перечислял на благотворительность.



Член правления Сергей Перелома получил в прошлом году 25,7 млн грн, Сергей Коновец - 29,9 млн грн, Юрий Колбушкин - 22,1 млн грн, Николай Гавриленко - 18,7 млн грн.



Всего на 31 декабря 2019 года в компании работало 55 078 человек. Утверждается, что за год средняя зарплата в компании выросла на 34%.

