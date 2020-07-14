ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты

ЦИК Белоруссии на заседании 14 июля отказался регистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты, сообщает TUT.by.



Причиной такого решения в ЦИК назвали незадекларированную собственность в офшорах. Эти данные комиссия получила от Комитета госконтроля Белоруссии.



Виктор Бабарико, бывший председатель правления Белгазпромбанка, считается наиболее серьезным противником Александра Лукашенко на предстоящих выборах. Некоторые неофициальные опросы общественного мнения показывали, что за него готовы голосовать до половины всех избирателей.



После начала президентской кампании Бабарико был помещен в СИЗО. Ему были предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

