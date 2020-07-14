В МИД выступили против приезда хасидов в Умань в этом году

Участники межведомственного совещания в МИД пришли к совместному мнению, что прибытие тысяч паломников-хасидов в город Умань Черкасской области для празднования иудейского праздника Рош Ха-Шана в традиционном формате в текущем году является невозможным. Об этом говорится в документе МИД №650/13-840-1815 от 10 июля за подписью замминистра ведомства Василия Боднара, скан-копию которого опубликовал на своей странице в Facebook мэр Умани Александр Цебрий во вторник, 14 июля.



Согласно документу, такое решение принято ввиду текущей эпидемиологической ситуации в Израиле, который находится в "красной зоне" по показателям заболеваемости коронавирусом COVID-19, запрета проведения массовых мероприятий в Украине, необходимости создания большого количества мест для обсервации, сложности контроля правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.



При этом в документе отмечается, что в ходе встреч и переговоров главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко с директором департамента международного сотрудничества Министерства здравоохранения Израиля Ашером Шальмоном израильская сторона сообщила, что с пониманием воспримет отмену международного паломничества в Умань в текущем году, однако попросила заблаговременно сообщить об официальной позиции украинской стороны.



"При этом прослеживаются попытки политизировать вопрос паломничества хасидов в Умань в этом году, в частности, карантинные ограничения и запреты преподносятся некоторыми организациями как пример "антисемитизма" некоторых представителей украинской стороны и т.д. Соответственно, существует насущная потребность выработки согласованной государственной позиции и соответственного решения об организации празднования Рош Ха-Шана иудейской общиной в этом году", – говорится в сообщении.



В связи с этим участники совещания просят поручить Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотреть вопрос об усилении ограничений на проведение массовых религиозных мероприятий (в т.ч. введение соответствующих ограничений на законодательном уровне на въезд иностранных граждан в Украину). Причастным центральным органам исполнительной власти и местным органам власти просят поручить рассмотреть альтернативные варианты празднования Рош Ха-Шана, например, участие в праздновании ограниченного количества представителей иудейской общины, онлайн-трансляция богослужений и т.д.



Напомним, в 2019 году в Умань прибыли более 30 тысяч паломников хасидов для встречи 5780-го иудейского Нового года, который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября.

