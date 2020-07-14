Убивший под Киевом 4 человек Желепа рассказал, как устроил ДТП

Виновник смертельного ДТП под Киевом, котором сегодня избирают меру пресечения, ответил на вопрос журналистов.



Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.



Он заявил, что за день до ДТП курил марихуану. Перед ДТП, утром, 12 июля выпил 200 грамм водки.



"Ехал со скоростью 180 км/ч. Куда я ехал, почему и откуда не помню", - заявил Желепа. Также он добавил, что не помнит как завладел транспортным средством.



Также подсудимый заявил, что не помнит был ли кто-то еще с ним в машине в момент аварии. В зале суда он сидит со сломанной рукой.



Отметим, что у Желепы нет адвоката, он от него отказался. "А что защищать, оно все вернётся", - заявил Желепа.



Когда суд предоставил слово Желепе, он отказался говорить. "Можно я ничего не буду говорить. Я ничего не отрицаю, согласен со всем, что говорит и требует прокуратура", - заявил Желепа.



Напомним, вечером 12 июля 39-летний киевлянин Антон Желепа, будучи пьяным, за рулем автомобиля Mercedes вылетел на встречку, где врезался в Hyundai Tucson. В результате почти вся семья, которая находилась в машине, погибла: это мать, отец, дочка и один из сыновей. Еще один мальчик попал в больницу. В крови у Желепы было обнаружено 1,32 промилле алкоголя.



