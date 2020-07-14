Рада приняла в первом чтении закон об усилении ответственности за угон авто

Верховная Рада намерена усилить уголовную ответственность за незаконное завладение транспортным средством и его дальнейшую реализацию.



За соответствующий законопроект №3301 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы об усовершенствовании законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством" в первом чтении на заседании во вторник проголосовали 274 народных депутата.



Законопроект предусматривает усиление уголовной ответственности за поделку, замену или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, а также продажу такого транспортного средства, до 1000-1200 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 17-20,4 тыс грн), либо ограничения свободы на 3-5 лет, или лишения на 3-7 лет.



В ныне действующей редакции подобное нарушение влечет за собой штраф в раз мере от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 2 550 – 4 250 грн) или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

