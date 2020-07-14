Киевлян предупредили о затяжном карантине на полтора года

После того, как из Минздрава произошла утечка информации о том, что карантинные ограничения в Украине продлят до 14 августа, появилась гораздо более пессимистичная оценка ситуации для столицы страны. Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева заявил, что адаптивный карантин, который по решению Кабмина действует до 31 июля, возможно, продлят в городе на неопределенный срок, который вполне может растянуться на полтора года.

"На данный момент в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходиться. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня - не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года", - уверяет Олег Рубан.



При этом чиновник отмечает, что бизнес, как и раньше, будет работать.



"Мы сейчас зашли в этап адаптивного карантина, как это происходит во всем мире. Нам необходимо разработать порядок для деятельности каждого бизнеса. И усилить наблюдение за группами риска - это люди старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, чтобы уберечь их от инфекции. Плюс продолжение масочного режима, дезинфекция рук и соблюдение безопасной дистанции", - добавил Олег Рубан.

