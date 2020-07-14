Суд арестовал Желепу, устроившего смертельное ДТП под Киевом, на 2 месяца

Шевченковский районный суд Киева определил меру пресечения 39-летнему Антону Желепе, который устроил смертельное ДТП возле Конча-Заспы. Водитель пробудет в СИЗО два месяца. Столичный суд удовлетворил просьбу стороны обвинения о содержании подозреваемого в преступлении под стражей без возможности внесения залога. Таким образом, арест Желепы продлится до 14 сентября.

Напомним, 12 июля около 19:00 на Старообуховской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП. 39-летний киевлянин Антон Желепа, будучи пьяным, за рулем автомобиля Mercedes вылетел на встречку, где врезался в Hyundai Tucson. В результате почти вся семья, которая находилась в машине, погибла: это мать, отец, дочка и один из сыновей. Еще один мальчик попал в больницу. В крови у Желепы было обнаружено 1,32 промилле алкоголя.



Как мы сообщали вчера, прокуратура сообщила Желепе о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое привело к гибели нескольких человек). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет.

